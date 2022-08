Festa dell’Emigrante, a Molinara bagno di folla e gran finale con Clementino (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMolinara (Bn) – In migliaia a Molinara per il concerto di Clementino. Il rapper partenopeo ha fatto il pienone durante il live del suo “Black Pulcinella” tour tenutosi ieri sera in piazza San Rocco. Trascinatore delle folle, il cantante ha fatto ballare e cantare tanti giovanissimi e non con il suo show tanto atteso che ha entusiasmato il pubblico fino alla fine. In oltre un’ora e mezza di spettacolo, Clementino ha spaziato eseguendo i più grandi successi del suo repertorio. Tante le hits cantate nel corso del concerto che, tra l’altro, ha segnato la ripresa delle esibizioni dal vivo – anche nel piccolo borgo sannita – dopo il periodo di lockdown causato dalla pandemia, come ha ricordato lo stesso artista sul palco. Freestyler, ma anche grande showman, il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – In migliaia aper il concerto di. Il rapper partenopeo ha fatto il pienone durante il live del suo “Black Pulcinella” tour tenutosi ieri sera in piazza San Rocco. Trascinatore delle folle, il cantante ha fatto ballare e cantare tanti giovanissimi e non con il suo show tanto atteso che ha entusiasmato il pubblico fino alla fine. In oltre un’ora e mezza di spettacolo,ha spaziato eseguendo i piùdi successi del suo repertorio. Tante le hits cantate nel corso del concerto che, tra l’altro, ha segnato la ripresa delle esibizioni dal vivo – anche nel piccolo borgo sannita – dopo il periodo di lockdown causato dalla pandemia, come ha ricordato lo stesso artista sul palco. Freestyler, ma anchede showman, il ...

