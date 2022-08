Europei di Monaco, in finale Alessia Pavese nei 4x100 (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Italia è approdata alla finale della staffetta femminile 4x100 degli Europei di atletica leggera di Monaco di Baviera. Il quartetto azzurro, composto da Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e la bergamasca Alessia Pavese, ha chiuso la prima semifinale odierna in terza posizione, col tempo di 43”28, ottenendo il pass diretto per l’atto conclusivo. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Italia è approdata alladella staffetta femminiledeglidi atletica leggera didi Baviera. Il quartetto azzurro, composto da Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e la bergamasca, ha chiuso la prima semiodierna in terza posizione, col tempo di 43”28, ottenendo il pass diretto per l’atto conclusivo.

