Decine di topi morti in mare a Nisida | allarme dei bagnanti

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodiin acqua a, l’isolotto alla periferia di Napoli. L’dei, che hanno documentato il fatto con i loro smartphone, è stato raccolto dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto l’ intervento dell’Arpac, l’Agenzia Protezione Ambientale della Campania per scoprire le cause. “Una sgradevolissima sorpresa – scrive Borrelli in un comunicato – ha atteso idelle acque dinella giornata di giovedì.digalleggiavano inin mezzo a chiazze di rifiuti, evidente frutto di sversamento fognario. Una scena disgustosa che ha creato ...

