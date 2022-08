Clima | Legambiente | “Boom di eventi estremi in Italia”

(Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA –sempre più soggetta adtici. Da gennaio a luglio 2022 si sono registrati in132tici, numero più alto della media annua dell’ultimo decennio. È quanto denunciache oggi diffonde i nuovi dati aggiornati della mappa del rischiotico, nell’ambito dell’Osservatorio Città. Preoccupante anche il dato complessivo degli ultimi anni: dal 2010 a luglio 2022 nella Penisola si sono verificati 1318. Gli impatti più rilevanti in 710 comunini. Nello specifico in questi anni si sono registrati 516 allagamenti da piogge intense, 367 danni da trombe d’aria, 157 danni ...

...l'unico dei grandi paesi europei ad essere sprovvisto di un piano nazionale di adattamento al... presidente nazionale di" è da codice rosso . Chi si candida a governare il paese per ...... come è emerso dai monitoraggi del Comitato glaciologico italiano condotti durante la prima tappa della Carovana dei ghiacciai diin Valle d'Aosta. Sul Ghiacciaio del Miage, in Val ...ROMA - Italia sempre più soggetta ad eventi climatici estremi. Da gennaio a luglio 2022 si sono registrati in Italia 132 eventi climatici estremi, numero ...Entornointeligente.com / ROMA. – L’Italia è sempre più travolta da eventi climatici estremi: da gennaio a luglio scorsi ne sono stati registrati 132, numero più alto della media annua dell’ultimo dece ...