Ultime Notizie – Messina, uomo ucciso a coltellate: il cadavere ritrovato in casa a Letojanni (Di giovedì 18 agosto 2022) Il cadavere di un uomo, Massimo Canfora, 56 anni, netturbino di Letojanni (Messina) è stato trovato nella sua abitazione. A trovare il corpo senza vita è stato il padrone di casa che è stato avvertito dai vicini di casa, che hanno sentito le grida dell’uomo e hanno chiamato i carabinieri. Canfora aveva evidenti ferite da accoltellamento sul corpo. Sul posto i carabinieri e il pm Alessandro Liprino. Non sarebbero stati trovati segni di scasso sulla porta d’ingresso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) Ildi un, Massimo Canfora, 56 anni, netturbino di) è stato trovato nella sua abitazione. A trovare il corpo senza vita è stato il padrone diche è stato avvertito dai vicini di, che hanno sentito le grida dell’e hanno chiamato i carabinieri. Canfora aveva evidenti ferite da accoltellamento sul corpo. Sul posto i carabinieri e il pm Alessandro Liprino. Non sarebbero stati trovati segni di scasso sulla porta d’ingresso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ??Lo ha affermato il vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del min… - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - PatriziaOrlan11 : RT @Emilystellaemi2: Sfattoria degli Ultimi, il Tar decisone presa con un giorno di anticipo: potranno restare solo due maiali https://t.co… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 18-08-2022 ore 13:10 - #Ultime #Notizie #18-08-2022 #13:10 - Valessiabi : RT @Emilystellaemi2: Sfattoria degli Ultimi, il Tar decisone presa con un giorno di anticipo: potranno restare solo due maiali https://t.co… -