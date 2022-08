Ucraina | 176esimo giorno di guerra | ecco gli aggiornamenti

(Di giovedì 18 agosto 2022) Siamo al 18 Agosto 2022, e il conflitto in terranon sembra voler terminare. Le parti in causa si stanno ancora dando battaglia per la conquista del territorio, e nonostante le mediazioni di mezzo mondo, la Russia continua la sua campagna militare. Le preoccupazioni del mondo adesso sono concentrate sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, presa d’assalto dagli attacchi russi. La paura di vivere di nuovo il disastro di Fukushima sta iniziando a terrorizzare il vecchio continente. Nel frattempo il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitrij Medvedev definisce “idioti” i governi europei. La centrale nucleare di Zaporizhzhia Nelle ultime settimana, la centrale nucleareera stata già presa d’assalto dalle forza armate russe, creando non troppe preoccupazioni sia per la NATO che la stessa. La ...

infoitinterno : Ucraina, 176esimo giorno di guerra - hksDDR : Ucraina Russia. La guerra in Ucraina è giunta al 176esimo giorno ... Bom... -

L'Unione Sarda.it

Nelgiorno di guerra in, Cina e Russia intensificano la loro collaborazione, anche militare. Pechino ha annunciato l'invio di truppe nell'est russo a fine mese per un ciclo di ...di Le notizie di giovedì 18 agosto, in diretta. • La guerra inè arrivata algiorno . •Atteso per oggi l'incontro intra il segretario generale Onu Antonio Guterres , il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello turco Recep ... Ucraina, 176esimo giorno di guerra Le forze russe hanno colpito di nuovo Kharkiv, città dell'Ucraina orientale, nel 176esimo giorno di guerra in Ucraina. Una persona è stata uccisa e altre 18 sono rimaste ferite, tra le quali due bambi ...La guerra in Ucraina è giunta al 176esimo giorno. Le forze russe nella notte hanno bombardato la città di Kharkiv provocando 7 morti e almeno 13 feriti.Nuovi attacchi sono stati sferrati in mattinata, ...