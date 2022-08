Rrahmani | “A Verona potevamo fare meglio | con Kim stiamo parlando Scudetto? Lotteremo…

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 18 agosto 2022) Intervista esclusiva del difensore del Napoli Amirai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. L’atleta albanese ha parlato innanzitutto del debutto col: “Era importante iniziare bene la stagione, dopo diventa tutto più facile. Dobbiamo migliorare partita dopo partita e finire la stagione nel modo giusto. Agol che potevano essere evitati? Con il mister abbiamo analizzato i due gol presi,. Dobbiamo sbagliare meno e aiutare i compagni. Come mi sto trovando con Kim?e cercando di mettere a posto quello che vuole il mister. In Turchia faceva un altro tipo di gioco, si deve abituare al nostro gioco, per adessofacendo bene”. Sui nuovi ...