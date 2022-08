Ndombele atteso oggi a Roma per le visite mediche (Di giovedì 18 agosto 2022) Corriere dello Sport – . Tanguy Ndombele è atteso oggi a Roma per le visite mediche. Nella … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 18 agosto 2022) Corriere dello Sport – . Tanguyper le. Nella … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

TuttoMercatoWeb : Napoli, è la giornata di Ndombele: il francese atteso stamattina a Roma per le visite mediche - Open_gol : Gli azzurri hanno chiuso l’ operazione per il centrocampista del Tottenham atteso in città già nella serata di merc… - infoitsport : Rai - Ndombele, il Napoli non ha atteso l'addio di Fabian per paura di inserimenti - tuttonapoli : Rai - Ndombele, il Napoli non ha atteso l'addio di Fabian per paura di inserimenti: i dettagli - camila_healing : RT @Napoli_Report: In arrivo #Ndombele, operazione quasi in chiusura: prestito a 1M diritto di riscatto a 30M. Accordo tra #Napoli e #Totte… -