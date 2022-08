Meloni scherza con la fiamma (Di giovedì 18 agosto 2022) Giorgia Meloni ha una strana idea di come calmare le preoccupazioni degli altri paesi. La leader dei postfascisti italiani, favorita alle elezioni del 25 settembre, da qualche... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 18 agosto 2022) Giorgiaha una strana idea di come calmare le preoccupazioni degli altri paesi. La leader dei postfascisti italiani, favorita alle elezioni del 25 settembre, da qualche... Leggi

MauroScacco : @borghi_claudio Perché, la #Meloni scherza? #Salvini, tra un ristorante e l'altro, sta dalla mattina alla sera su… - alessan47586283 : @Fabry0222 @marini_gian Con Letta e Conte ci scherza , la Meloni la eviterei. Non l ho mai vista in difficoltà nei… - statussquatter : Meloni: ha 19 anni sbagliavo, Mussolini è stato un tiranno sanguinario e ha buttato l'Italia nella vergogna e nella… - AndreaIncorona8 : Non ha trovato ancora il suo #Antony #Hopkins la #Meloni? Da giovane somigliava,alla poliziotta che lo inquietava..… - SMabuono : @CarloCalenda @repubblica @Maumol Anche il Corriere della Sera non scherza. Meloni, Letta e basta. -