Ma davvero Fratelli d’Italia non ha classe dirigente?

(Di giovedì 18 agosto 2022) Tra le molte accuse rivolte al partito di Giorgia Meloni c’è quella che, al di là della leader, non possa contare su una squadra all’altezza. In realtà, guardando senza pregiudizi le personalità «forti» ci sono, impegnate in parlamento e sul territorio. Ogni volta che un partito di destra ha la seria possibilità di vincere le elezioni, scattano alcuni automatismi mediatici che risultano grotteschi. Le buone percentuali di cuigode nei sondaggi hanno scatenato una reazione persino più imponente di quelle viste in passato rispetto a Giorgia Meloni e ai suoi. Ecco che il partito che ha chiuso con la cosiddetta destra radicale - talvolta persino in maniera traumatica - viene accusato di essere fascistissimo. È l’unico schieramento italiano guidato da una donna, e con tante donne in ruoli apicali (tra cui la giovane Augusta Montaruli, ...