Il trapper Simba La Rue in cella in attesa dell’operazione, il legale: “Rischia di perdere una gamba” (Di giovedì 18 agosto 2022) A distanza di una settimana dall’ordine di trasferimento in ospedale per essere sottoposto a un intervento chirurgico al nervo femorale, il trapper Simba La Rue si trova ancora nel carcere di San Vittore. Le sue condizioni, secondo il legale Niccolò Vecchioni, si stanno aggravando e il 20enne rischierebbe di perdere l’uso della gamba destra. L’artista è detenuto da due settimane e mezzo nella casa circondariale milanese in seguito all’arresto avvenuto nell’ambito di un’inchiesta su una presunta faida tra trapper, culminata nel sequestro di persona del rivale Baby Touché, avvenuto il 9 giugno scorso nel milanese. Le ferite che hanno compromesso la salute di Mohamed Lamine Saida, in arte Simba, sono quelle riportate durante un’aggressione subita in un parcheggio di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 agosto 2022) A distanza di una settimana dall’ordine di trasferimento in ospedale per essere sottoposto a un intervento chirurgico al nervo femorale, ilLa Rue si trova ancora nel carcere di San Vittore. Le sue condizioni, secondo ilNiccolò Vecchioni, si stanno aggravando e il 20enne rischierebbe dil’uso delladestra. L’artista è detenuto da due settimane e mezzo nella casa circondariale milanese in seguito all’arresto avvenuto nell’ambito di un’inchiesta su una presunta faida tra, culminata nel sequestro di persona del rivale Baby Touché, avvenuto il 9 giugno scorso nel milanese. Le ferite che hanno compromesso la salute di Mohamed Lamine Saida, in arte, sono quelle riportate durante un’aggressione subita in un parcheggio di ...

