Cosa fare a Roma nel weekend dal 19 agosto al 21 agosto (Di giovedì 18 agosto 2022) ? Se sei in cerca di qualche idea su come passare il prossimo fine settimana nella capitale e dintorni, stai leggendo l’articolo giusto. Come ogni settimana, ecco i consigli di Tua City Mag weekend a Roma tra mostre e musei Come sempre iniziamo la rassegna dei nostri consigli su Cosa fare a Roma nel weekend, dalle più interessanti mostre in corso nella capitale. Stampe in bianco e nero che raccontano molto della realtà del ‘900 sono riunite nella mostra su Robert Doisneau, la monografica dedicata al grande fotografo francese, in corso al Museo dell’Ara Pacis fino al 4 settembre. In esposizione 130 scatti tra scene di vita quotidiana e situazioni più costruite figlie della fantasia. A Palazzo Barberini in corso una mostra da non perdere per i tanti appassionati del mondo ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 18 agosto 2022) ? Se sei in cerca di qualche idea su come passare il prossimo fine settimana nella capitale e dintorni, stai leggendo l’articolo giusto. Come ogni settimana, ecco i consigli di Tua City Magtra mostre e musei Come sempre iniziamo la rassegna dei nostri consigli sunel, dalle più interessanti mostre in corso nella capitale. Stampe in bianco e nero che raccontano molto della realtà del ‘900 sono riunite nella mostra su Robert Doisneau, la monografica dedicata al grande fotografo francese, in corso al Museo dell’Ara Pacis fino al 4 settembre. In esposizione 130 scatti tra scene di vita quotidiana e situazioni più costruite figlie della fantasia. A Palazzo Barberini in corso una mostra da non perdere per i tanti appassionati del mondo ...

