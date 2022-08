Chiara Nasti: si allena in palestra in gravidanza e viene ancora travolta dalle critiche (Di giovedì 18 agosto 2022) L’influencer Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni sono in dolce attesa. Questa non è però una novità visto che ormai l’influencer è al settimo mese di gravidanza. Ciò che invece rappresenta l’elemento nuovo, si fa per dire, è il chiacchiericcio intorno agli allenamenti della Nasti nonostante sia così avanti nella gestazione. La bella influencer aveva sottolineato di non volersi lasciare andare. Di non avere intenzione di fare come quelle donne che “si svaccano” quando sono incinte. Le polemiche sugli allenamenti della Nasti in gravidanza La diChiarazione della compagna di Zaccagni hanno provocato grandi polemiche. Ma di tutta risposta la Nasti ha pubblicato un video nel quale si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022) L’influencere il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni sono in dolce attesa. Questa non è però una novità visto che ormai l’influencer è al settimo mese di. Ciò che invece rappresenta l’elemento nuovo, si fa per dire, è il chiacchiericcio intorno aglimenti dellanonostante sia così avanti nella gestazione. La bella influencer aveva sottolineato di non volersi lasciare andare. Di non avere intenzione di fare come quelle donne che “si svaccano” quando sono incinte. Le polemiche suglimenti dellainLa dizione della compagna di Zaccagni hanno provocato grandi polemiche. Ma di tutta risposta laha pubblicato un video nel quale si ...

