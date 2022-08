Attenzione, vi vogliono fregare le pagine Facebook (Di giovedì 18 agosto 2022) Nel giro di pochi giorni la pagina Bufale Un Tanto Al Comics ha ricevuto due notifiche generate dalle stesse pagine di cui abbiamo già parlato non tanto tempo fa. Le notifiche che arrivano sono del genere che potete vedere nell’immagine in testa all’articolo. Il primo post, per chi faticasse a visualizzarlo, riporta scritto: Rapporto sulla sicurezza. Abbiamo ricevuto molti messaggi sul tuo sito da altri utenti di altri siti. Tieni presente che i tuoi prodotti violano le nostre norme, tra cui frodi, insulti e pratiche commerciali illegali. Di conseguenza, il tuo account diventerà automaticamente inattivo. Ti consigliamo di ripristinare la sicurezza del tuo account. Conferma ? recupero ?https://u.to/KmZEHA Se non verifichi immediatamente il tuo account, il nostro sistema chiuderà automaticamente il tuo account. Grazie per averci aiutato a migliorare questo servizio. © ... Leggi su butac (Di giovedì 18 agosto 2022) Nel giro di pochi giorni la pagina Bufale Un Tanto Al Comics ha ricevuto due notifiche generate dalle stessedi cui abbiamo già parlato non tanto tempo fa. Le notifiche che arrivano sono del genere che potete vedere nell’immagine in testa all’articolo. Il primo post, per chi faticasse a visualizzarlo, riporta scritto: Rapporto sulla sicurezza. Abbiamo ricevuto molti messaggi sul tuo sito da altri utenti di altri siti. Tieni presente che i tuoi prodotti violano le nostre norme, tra cui frodi, insulti e pratiche commerciali illegali. Di conseguenza, il tuo account diventerà automaticamente inattivo. Ti consigliamo di ripristinare la sicurezza del tuo account. Conferma ? recupero ?https://u.to/KmZEHA Se non verifichi immediatamente il tuo account, il nostro sistema chiuderà automaticamente il tuo account. Grazie per averci aiutato a migliorare questo servizio. © ...

_bufale_ : Attenzione, vi vogliono fregare le pagine Facebook - nicolaprochilo : RT butacit Attenzione, vi vogliono fregare le pagine Facebook - Samelkab : RT @anticofuturo: ?????? ATTENZIONE?????? Il #25settembre vi daranno una matita per votare. NON PRENDETELA! È PERICOLOSISSIMO. La matita è p… - butacit : Attenzione, vi vogliono fregare le pagine Facebook - Nikelove2020 : @info_longo @BarillariDav Sì sì certo si legga l'art 68 della costituzione e ponga l'attenzione sul NON scoprirà ch… -