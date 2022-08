Abu Mazen: i massacri di palestinesi non sono un’esagerazione, ma il paragone con l’Olocausto è inaccettabile (Di giovedì 18 agosto 2022) Alcuni anni fa Hanan Ashrawi – professore universitario, ex ministro dell’Istruzione e unica donna che è stata membro del Ceolp prima di dimettersi – in una conversazione informale davanti a un piatto di pastasciutta, mentre Abu Mazen iniziava a far arrestare i suoi oppositori interni, mi disse: “Hai mai visto un movimento rivoluzionario guidato da un ultraottantenne?”. C’era e c’è tutto in questa frase. L’infelice affermazione – “sui 50 Olocausti palestinesi” – durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco Scholz a Berlino ha finito per mandare al macero lo scopo della sua missione diplomatica: chiedere i buoni uffici della Germania (il più stretto alleato di Israele nella Ue) per far tornare palestinesi e israeliani al tavolo negoziale. Non sono un’esagerazione i massacri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Alcuni anni fa Hanan Ashrawi – professore universitario, ex ministro dell’Istruzione e unica donna che è stata membro del Ceolp prima di dimettersi – in una conversazione informale davanti a un piatto di pastasciutta, mentre Abuiniziava a far arrestare i suoi oppositori interni, mi disse: “Hai mai visto un movimento rivoluzionario guidato da un ultraottantenne?”. C’era e c’è tutto in questa frase. L’infelice affermazione – “sui 50 Olocausti” – durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco Scholz a Berlino ha finito per mandare al macero lo scopo della sua missione diplomatica: chiedere i buoni uffici della Germania (il più stretto alleato di Israele nella Ue) per far tornaree israeliani al tavolo negoziale. Non...

