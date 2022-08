Vasto incendio a Pantelleria | fuga di residenti e turisti

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Unboschivo a. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme nell'isola siciliana nella zona della borgata Gadir.didall'area minacciata dalle fiamme che stanno raggiungendo le abitazioni. Tra le ville sgomberate ci sarebbero anche quella del giocatore Marco Tardelli e dello stilista Giorgio Armani. Sull'isola ci sono pochi uomini e mezzi per fronteggiare le fiamme e i mezzi aerei di notte non possono alzarsi in volo. E' stato una lunga giornata difficile anche nel palermitano. Con sette roghi nella zona di Partinico, Misilmeri, nel parco dei Sicani. Fiamme sono divampate a Casale Belmonte Mezzagno, Pizzo Garibaldi ad Alia e contrada Marino a Prizzi.