LocalPage3 : UE, aumentano le emissioni di gas serra - barbetta4 : RT @CortinaEditore: Le scelte che aumentano le emissioni di CO2 sono incostituzionali. Con le modifiche del febbraio scorso, la carta fonda… - alexsdado : RT @CortinaEditore: Le scelte che aumentano le emissioni di CO2 sono incostituzionali. Con le modifiche del febbraio scorso, la carta fonda… - docdrugztore : RT @CortinaEditore: Le scelte che aumentano le emissioni di CO2 sono incostituzionali. Con le modifiche del febbraio scorso, la carta fonda… - UgoMorelli : RT @CortinaEditore: Le scelte che aumentano le emissioni di CO2 sono incostituzionali. Con le modifiche del febbraio scorso, la carta fonda… -

LifeGate

... il numero uno di Coldiretti Prandini ha detto: 'Ovviamente, allevando animaliledi CO2, però noi dobbiamo ragionare sulle statistiche. Oggi l'allevamento zootecnico italiano ...... le temperature terrestri nonlinearmente, piuttosto variano ogni anno a causa delle ... l'analisi oggi mostra chiaramente come ledi anidride carbonica, la deforestazione e altre ... Zone a basse emissioni, in Europa aumentano le restrizioni per auto inquinanti. Il punto in Italia La tecnologia potrebbe anche accelerare lo sviluppo di tecnologie necessarie su larga scala, come i pannelli solari e le batterie ...L’interesse per le infrastrutture è aumentato di recente: ecco alcune opportunità e potenziali benefici in termini di reddito per gli investitori in questo settore ...