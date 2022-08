Supplenze GaE e GPS 2022, data presa di servizio. I motivi per cui si può rimandare (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il 16 agosto p.v. (ore 14.00) scadono i termini per la presentazione delle domande per l'attribuzione delle Supplenze annuali e sino al 30/06 (oltre che per l'assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia). Differimento presa di servizio: ecco quando. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il 16 agosto p.v. (ore 14.00) scadono i termini per la presentazione delle domande per l'attribuzione delleannuali e sino al 30/06 (oltre che per l'assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia). Differimentodi: ecco quando. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, data presa di servizio. I motivi per cui si può rimandare - ProDocente : Supplenze GaE e GPS 2022, spezzone orario: completamento si può ottenere anche per un numero di ore inferiore alla … - zazoomblog : Supplenze GaE e GPS 2022 spezzone orario: completamento si può ottenere anche per un numero di ore inferiore alla c… - orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, spezzone orario: completamento si può ottenere anche per un numero di ore inferiore alla… - orizzontescuola : Graduatorie GPS e GaE 2022/23: chi non ha presentato domanda supplenza potrà avere una nomina? -