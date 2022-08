Sport in tv oggi (mercoledì 17 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 17 agosto 2022) oggi, mercoledì 17 agosto 2022, oltre agli European Championships ed agli Europei di nuoto, saranno di scena diversi Sport: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Cincinnati, il ciclismo con il Giro di Danimarca, il calcio con i preliminari di Champions League, e molti altri ancora. CLICCA QUI PER IL programma DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS E DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI oggi programma Sport IN TV oggi (MERCOLEDI’ 17 agosto) 09.00 Nuoto, Europei: settima giornata – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Rai 2 (17.55-20.30), RaiPlay (09.00-10.30), RaiPlay 2 (18.00-20.15) 09.30 Sport vari, European Championships: settima giornata – Rai 2 (16.00-17.45, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)172022, oltre agli European Championships ed agli Europei di nuoto, saranno di scena diversi: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Cincinnati, il ciclismo con il Giro di Danimarca, il calcio con i preliminari di Champions League, e molti altri ancora. CLICCA QUI PER ILDEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS E DEGLI EUROPEI DI NUOTO DIIN TV(MERCOLEDI’ 17) 09.00 Nuoto, Europei: settima giornata – SkyUno, SkyArena, Sky Go, Now, Rai 2 (17.55-20.30), RaiPlay (09.00-10.30), RaiPlay 2 (18.00-20.15) 09.30vari, European Championships: settima giornata – Rai 2 (16.00-17.45, ...

SkyTG24 : Europei di atletica 2022, oggi è il giorno di Jacobs e Tamberi: programma e orari - matteosalvinimi : Non c’è futuro senza #credo. Credere è il motore di tutto. Della vita, del lavoro, dello sport, dello studio, perfi… - LiaCapizzi : Una nuova avventura, per me. Con l'obiettivo di sempre: dare voce a tutti gli sport. La Domenica Sportiva, con Al… - DrCaleria : RT @glfelicetti: Oggi #PaliodiSiena io ripropongo la domanda al direttore di @La7tv @SalernoSal Avete firmato come tv precedenti la clausol… - TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Calcio Fbc Saronno, via oggi alla preparazione a Cesate. E domenica prima amichevole a Capriate -