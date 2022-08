rep_firenze : Scalatore disabile Andrea Lanfri salirà sul Kilimangiaro dopo l'Everest per beneficenza [aggiornamento delle 14:32]… -

La Repubblica Firenze.it

Andrea Lanfri non ha limiti. Dopo aver raggiunto il punto più alto del mondo, ovvero l'Everest, è partito per l'Africa per una nuova impresa da undicimila metri. Scalerà il Kenya e il Kilimangiaro e ...Stupiscono la lucidità e la determinazione che il temerariocon disabilità mette nel racconto della cronaca che sarà. I dettagli del progetto già reale, non solo in divenire. "Il mese di ... Scalatore disabile Andrea Lanfri salirà sul Kilimangiaro dopo l'Everest per beneficenza