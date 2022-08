Ryanair, addio alle tariffe super scontate: ecco perchè (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sembra proprio che stia per finire l’era delle tariffe super scontate che negli anni ’90 hanno fatto decollare Ryanair la prima compagnia aerea low cost in Europa. I. E questa per chi ama viaggiare è decisamente una cattiva notizia. Ad annunciare il cambio di rotta è stato proprio l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, dettato dal caro energia, spinto dalla guerra in Ucraina che ha portato ad un forte aumento del carburante che si riflette sulle tariffe aeree. Ryanair, addio alle tariffe super scontate “Non credo che ci saranno più voli a 10 euro. La nostra tariffa media è stata l’anno scorso di 40 euro, andremo verso i 50 nei prossimi cinque anni. Le ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sembra proprio che stia per finire l’era delleche negli anni ’90 hanno fatto decollarela prima compagnia aerea low cost in Europa. I. E questa per chi ama viaggiare è decisamente una cattiva notizia. Ad annunciare il cambio di rotta è stato proprio l’amministratore delegato di, Michael O’Leary, dettato dal caro energia, spinto dalla guerra in Ucraina che ha portato ad un forte aumento del carburante che si riflette sulleaeree.“Non credo che ci saranno più voli a 10 euro. La nostra tariffa media è stata l’anno scorso di 40 euro, andremo verso i 50 nei prossimi cinque anni. Le ...

