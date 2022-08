Roma, Patanè: “Giunta, ok regolamento bus turistici” (Di mercoledì 17 agosto 2022) “La Giunta capitolina ha approvato il nuovo regolamento, che passerà poi al vaglio dell’Assemblea Capitolina, in materia di servizi di trasporto di linea su gomma non soggetti ad oneri pubblici: servizi di linea commerciali, gran turismo e speciali”: lo dichiara in un comunicato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale “Il testo – spiega Patanè – risponde agli obiettivi di carattere generale che vuole perseguire l’amministrazione, tra cui: la tutela del decoro urbano e della sostenibilità ambientale; la tutela dei diritti dell’utenza; la creazione di condizioni eque e non discriminatorie per l’accesso al mercato dei servizi di trasporto di persone soggetti ad autorizzazione amministrativa; uso degli spazi razionale e improntato ad un’ottica di intermodalità tra le varie componenti della ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Lacapitolina ha approvato il nuovo, che passerà poi al vaglio dell’Assemblea Capitolina, in materia di servizi di trasporto di linea su gomma non soggetti ad oneri pubblici: servizi di linea commerciali, gran turismo e speciali”: lo dichiara in un comunicato Eugenio, Assessore alla Mobilità diCapitale “Il testo – spiega– risponde agli obiettivi di carattere generale che vuole perseguire l’amministrazione, tra cui: la tutela del decoro urbano e della sostenibilità ambientale; la tutela dei diritti dell’utenza; la creazione di condizioni eque e non discriminatorie per l’accesso al mercato dei servizi di trasporto di persone soggetti ad autorizzazione amministrativa; uso degli spazi razionale e improntato ad un’ottica di intermodalità tra le varie componenti della ...

