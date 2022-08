Preghiera della sera del 17 Agosto 2022: “Aiutaci ad essere Tuoi operai” (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Aiutaci ad essere Tuoi operai”. È la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra Preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei Tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 17 agosto 2022) “ad”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti neisogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

