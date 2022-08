Pagliaccio | Gemitaiz senza freni sul carrozzone di Jovanotti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Mentre il Jova Beach Party continua a viaggiare per l'Italia e ad accendere incantevoli spiagge con festival di musica e colore, la polemica fa da padrona. Dopo gli attacchi da parte degli ambientalisti e la lettera aperta che il geologo Mario Tozzi gli ha dedicato sulle pagine de La Stampa,subisce anche la stoccata di. Il rapper romano, forte dei suoi risultati, si è concesso la libertà di inchiodare la creatività di un grande rivoluzionario del panorama musicale italiano: “Trovo chesia une porti in giro undi qualunquismo cosmico”. Assuefatti dal clima social in cui ogni questione diventa un tutti contro tutti, anche i cantanti non rinunciano a critiche ed invidie. A sparare contro, all'anagrafe Lorenzo Cherubini, ...