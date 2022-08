Nuovo lancio di missili dalla Corea del Nord. Prove di distensione da parte di Seul (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nuovo test missilistico della Corea del Nord. Due missili da crociera sono stati lanciati da una regione vicina alla capitale Pyongyang verso le acque occidentali. A renderlo noto è stato il ministro della Difesa di Seul che però non ha fornito ulteriori dettagli. “Stamattina presto, abbiamo rilevato che la Corea del Nord ha lanciato due missili da crociera nel mare occidentale da Onchon, nella provincia di Pyongyang meridionale”, ha detto un funzionario del ministero. “Le autorità militari statunitensi e sudCoreane stanno analizzando dettagli specifici come la distanza di volo”, ha aggiunto. Quello di oggi è il primo test di missilistico di Pyongyang in settimane. Nel 2022, la Corea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022)teststico delladel. Dueda crociera sono stati lanciati da una regione vicina alla capitale Pyongyang verso le acque occidentali. A renderlo noto è stato il ministro della Difesa diche però non ha fornito ulteriori dettagli. “Stamattina presto, abbiamo rilevato che ladelha lanciato dueda crociera nel mare occidentale da Onchon, nella provincia di Pyongyang meridionale”, ha detto un funzionario del ministero. “Le autorità militari statunitensi e sudne stanno analizzando dettagli specifici come la distanza di volo”, ha aggiunto. Quello di oggi è il primo test distico di Pyongyang in settimane. Nel 2022, la...

