Jova Beach Party, la denuncia degli ambientalisti abruzzesi: "Addio al ginestrino delle spiagge. Ecco cosa accade a Vasto" (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nuova polemica per il Jova Beach Party, il maxi-concerto di Jovanotti organizzato in diverse spiagge italiane. A lanciare una nuova denuncia sono diverse associazioni ambientaliste abruzzesi che accusano: "I lavori di questi mesi a fosso Marino, dove ora si svolgerà il Jova Beach Party come previsto hanno portato alla completa distruzione della vegetazione naturale presente, ad esempio il ginestrino delle spiagge". Ma non solo, secondo gli ambientalisti, che hanno allegato al comunicato un video, sono state distrutte anche "delle siepi delle aiuole del lungomare".

enpaonlus : In un universo parallelo ora c'è @lorenzojova che protesta per l'eradicazione di queste piante, fatta dal Comune, p… - enpaonlus : Polemica sul Jova Beach Party, il geologo marino Giovanni De Falco: 'No a questi eventi, le ... - YouTube - petergomezblog : Jova Beach Party, è ancora polemica: “A Roccella ballerai sui nidi di caretta caretta, spianati dalle tue ruspe”. M… - nuncepenzo : @domenic14657171 Occhio che sono tutte minchiate - AnnaNonBasta : RT @glibralato: @a_de_sanctis @ediemilia @repubblica @corrmezzogiorno @Corriere Spiagge, soldi, ambiente e insulti. Cosa c’è da sapere sul… -