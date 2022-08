Il Mar mediterraneo continua a scaldarsi (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) - Da Barcellona a Tel Aviv, gli aumenti della temperatura delle acque del mediterraneo vanno dai 3 gradi Celsius ai 5 gradi Celsius sopra la norma per questo periodo dell'anno. Infatti le temperature dell'acqua hanno regolarmente superato i 30°C. Le ondate di calore marine sono causate dalle correnti oceaniche che accumulano aree di acqua calda, ma anche il calore dell'atmosfera può causare l'aumento della temperatura del mare. Proprio come le loro corrispondenti terrestri, le ondate di calore marine sono più lunghe, più frequenti e più intense a causa del cambiamento climatico indotto dall'uomo. Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) - Da Barcellona a Tel Aviv, gli aumenti della temperatura delle acque delvanno dai 3 gradi Celsius ai 5 gradi Celsius sopra la norma per questo periodo dell'anno. Infatti le temperature dell'acqua hanno regolarmente superato i 30°C. Le ondate di calore marine sono causate dalle correnti oceaniche che accumulano aree di acqua calda, ma anche il calore dell'atmosfera può causare l'aumento della temperatura del mare. Proprio come le loro corrispondenti terrestri, le ondate di calore marine sono più lunghe, più frequenti e più intense a causa del cambiamento climatico indotto dall'uomo.

