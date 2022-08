Gazzetta | a questo Napoli serve ancora Raspadori? Sì | la stagione è lunga

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Il 5-2 di Verona apre interrogativi: alper il quale – tra l’altro – il Sassuolo spara una cifra spropositata (35 milioni)? Secondo lasì. Visto il grandedi Verona, sarebbe facile dire: ma a che? (…) Guai a dimenticare la pochezza del Verona che ha concesso tutto il campo possibile a Spalletti. Bene insomma il 4-3-3: ha senso intervenire? Ma sicuro. La, Zielinski non è mai stato un campione di continuità, eè un ragazzo (prima che giocatore) intelligente, al quale faranno bene sia la Champions sia Spalletti per il salto definitivo. Il ruolo ideale dell’azzurro è seconda punta centrale alle spalle di un 9 fisico e ...

Non fatevi ingannare dal calcolo matematico: sì, l'Inter ha messo su un bel tesoretto con le cessioni di Pinamonti e Casadei, manon apre automaticamente a nuovi clamorosi scenari di mercato in entrata. Anzi, al momento la situazione resta piuttosto ingarbugliata e non sarà semplice regalare a Simone Inzaghi il tassello ...La partita Dopo un primo set giocato con la solita sfrontatezza, il russo si è portato facilmente avanti un break anche nel secondo set, ma apunto l'olandese ha recuperato immediatamente il ... Un gol, un palo e tanti pericoli: Inter, questo Dumfries è fondamentale. Ma il mercato... Massimiliano Allegri ha sempre schierato con parsimonia i nuovi acquisti. Si pensi persino a Gonzalo Higuain costretto a fare panchina all'inizio del suo percorso alla Juventus. Stesso destino quello ..."Il Milan va a 2000", questo il titolo che troviamo questa mattina sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport ...