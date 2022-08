Campagna elettorale e crisi climatica: la faccenda dell’elefante nella stanza (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ferragosto ormai alle spalle, la Campagna elettorale entra nel vivo. C’è chi riunisce gli organismi per approvare la composizione delle liste, chi si prepara a consultare la base e chi, “per le strade, tra la gente”, tra un “Credo” e un “Pronti”, cerca di convincere gli elettori a votare per il proprio schieramento. Tutto come da programma, considerando che all’appuntamento elettorale manca un mese e poco più. Non fosse per l’elefante nella stanza. La crisi climatica è l’Elefante nella stanza Se siete tra i pochi che non conoscono la faccenda dell’elefante nella stanza, provo a spiegarvela con un’immagine. Pensatevi in una stanza con altre persone a ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ferragosto ormai alle spalle, laentra nel vivo. C’è chi riunisce gli organismi per approvare la composizione delle liste, chi si prepara a consultare la base e chi, “per le strade, tra la gente”, tra un “Credo” e un “Pronti”, cerca di convincere gli elettori a votare per il proprio schieramento. Tutto come da programma, considerando che all’appuntamentomanca un mese e poco più. Non fosse per l’elefante. Laè l’ElefanteSe siete tra i pochi che non conoscono la, provo a spiegarvela con un’immagine. Pensatevi in unacon altre persone a ...

marattin : .@CarloCalenda lo aveva detto: “vedrete che presto la campagna elettorale si ridurrà a “tu sei fascista!” “tu sei c… - AlexBazzaro : #Credo che gli attacchi di #Crisanti a Salvini siano una delle nostre migliori armi per la nostra campagna elettor… - _Nico_Piro_ : Eppure si continua a far campagna elettorale confondendo sicurezza (che c'è) con legalità (rispetto delle regole a… - arcamasilum : RT @Rafr: Campagna elettorale. Non si parla dei temi vitali per il progresso economico e sociale nel lungo periodo: - Istruzione e ricerca… - _the_lobster_ : RT @Barbiero: L'estate va avanti, la peggiore campagna elettorale di sempre pure...ed anche la guerra in #Ucraina continua...maledetti bast… -