Bimbo investito e ucciso a 11 anni sull’Appia, la mamma: ‘Con i suoi occhi vedono altri ragazzi’ (Di mercoledì 17 agosto 2022) Doveva essere una serata di quelle spensierate, di quelle che si trascorrono in vacanza al mare. E invece, purtroppo, in pochi e tragici istanti la vita di Romeo, un Bimbo di appena 11 anni, è stata spezzata via da un’auto che a Terracina, sull’Appia, il 5 agosto scorso l’ha investito. E ucciso. Inutile la corsa disperata in ospedale perché il piccolo, che stava attraversando la strada con la mamma e le zie, è morto poco dopo: troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto, i medici non hanno potuto fare molto. Ora, a distanza di settimane, il giovane alla guida, un 18enne di Fondi, è stato arrestato e si trova ai domiciliari: dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato perché quella sera era a bordo dell’auto sotto effetto di sostanze stupefacenti. Ma questo non riporterà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Doveva essere una serata di quelle spensierate, di quelle che si trascorrono in vacanza al mare. E invece, purtroppo, in pochi e tragici istanti la vita di Romeo, undi appena 11, è stata spezzata via da un’auto che a Terracina,, il 5 agosto scorso l’ha. E. Inutile la corsa disperata in ospedale perché il piccolo, che stava attraversando la strada con lae le zie, è morto poco dopo: troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto, i medici non hanno potuto fare molto. Ora, a distanza di settimane, il giovane alla guida, un 18enne di Fondi, è stato arrestato e si trova ai domiciliari: dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato perché quella sera era a bordo dell’auto sotto effetto di sostanze stupefacenti. Ma questo non riporterà ...

Agenzia_Ansa : Un bimbo è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto che lo ha sbalza… - CorriereCitta : Bimbo investito e ucciso a 11 anni sull’Appia, la mamma: ‘Con i suoi occhi vedono altri ragazzi’ - sailing_7 : RT @Agenzia_Ansa: Un bimbo è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto che lo ha sbalzato per… - Lucia05149332 : RT @Agenzia_Ansa: Un bimbo è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto che lo ha sbalzato per… - EugenioBerto70 : Bimbo investito:attraversava strada in bici,condizioni gravi -