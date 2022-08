Uomini e Donne | Eugenio e Francesca | è crisi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 agosto 2022)Colombo eDel Taglia sono in. La storica coppia dinon sta vivendo un periodo semplice. A dare la conferma è inizialmente l’ex tronista, seguito da lei. Nei giorni scorsi si era già parlato di un momento ‘no’ per i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Erano spuntate fuori indiscrezioni riguardanti una presunta nuova relazione di. Del Taglia si è poi esposta per smentire alcuni particolari di questi gossip. Probabilmente per proteggere anche i loro due figli,ha fatto intendere che si trattavano di indiscrezioni infondate. Pertanto, il pubblico si è convinto del fatto che non ci fosse alcuna. Ora, però, di fronte alle numerose domande dei fan e ai vari gossip, entrambi ...