Ucraina, Zelensky risponde a una petizione pro espatrio: 'Gli uomini servono qui' (Di martedì 16 agosto 2022) Secondo l'autore della petizione, al fronte devono andare i cittadini in grado di combattere, mentre 'gli specialisti IT, i creativi, i tecnici e esperti di altro tipo possono combattere sul fronte ... Leggi su globalist (Di martedì 16 agosto 2022) Secondo l'autore della, al fronte devono andare i cittadini in grado di combattere, mentre 'gli specialisti IT, i creativi, i tecnici e esperti di altro tipo possono combattere sul fronte ...

Adnkronos : #Ucraina, nuova purga di #Zelensky nei servizi di sicurezza: via altri capi. - fattoquotidiano : Ucraina, il presidente Zelensky rimuove i capi del servizio segreto (Sbu) a Kiev e altre due città - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'La guerra finirà con la liberazione della Crimea'. Il presidente ucraino nel consueto discorso… - bizcommunityit : Ucraina ultime notizie. Crimea, incendio base russa. Nuova purga Zelensky, via altri 007 - mariateresaro16 : RT @JozeJechich_JJ: Ci hanno raccontato che partivano per denazificare l'Ucraina. Peccato che poi l'entourage di Putin sia letteralmente in… -