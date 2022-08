Ucraina, il presidente Zelensky rimuove i capi del servizio segreto (Sbu) a Kiev e altre due città (Di martedì 16 agosto 2022) Poco meno di un mese fa il presidente ucraino aveva rimosso il capo della sicurezza Ivan Bakanov, ieri è arrivata la notizia – riportata da Kiev independent – che Volodymyr Zelensky abbia firmato i decreti con i quali vengono rimossi i capi dello Sbu (il servizio segreto) a Kiev e nelle regioni della capitale, di Leopoli e Ternopil. Secondo i decreti pubblicati sul sito web della presidenza, Serhiy Zayats ha perso la funzione di capo della direzione principale dei servizi nella regione di Kiev, Yuriy Boreichuk è stato destituito dalla carica di capo della direzione principale dell’Sbu nella regione di Ternopil, mentre Artem Bondarenko è stato spostato dal posto di capo della direzione dell’intelligence nella regione di Leopoli a quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Poco meno di un mese fa ilucraino aveva rimosso il capo della sicurezza Ivan Bakanov, ieri è arrivata la notizia – riportata daindependent – che Volodymyrabbia firmato i decreti con i quali vengono rimossi idello Sbu (il) ae nelle regioni dellatale, di Leopoli e Ternopil. Secondo i decreti pubblicati sul sito web della presidenza, Serhiy Zayats ha perso la funzione di capo della direzione principale dei servizi nella regione di, Yuriy Boreichuk è stato destituito dalla carica di capo della direzione principale dell’Sbu nella regione di Ternopil, mentre Artem Bondarenko è stato spostato dal posto di capo della direzione dell’intelligence nella regione di Leopoli a quello ...

