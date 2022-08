Traffico Roma del 16-08-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 agosto 2022) LuceverdeMary trovati all’ascolto poco ilsulle strade della capitale tempi di percorrenza contenuti sul Raccordo Anulare In entrambe le carreggiate nessun impedimento al momento Tuttavia attenzione dei possibili rallentamenti per un incidente avvenuto su via polense si tratta di un veicolo ribaltato altezza delle km 28 è in corso l’intervento di un elisoccorso per lavori urgenti è stata chiusa via di Torre Sant’Anastasia tra via di Castel di Leva è via Corrado Parona con il transito solo per i residenti la polizia locale Ci Segnala la chiusura di un tratto di via della Conciliazione causa di un allagamento prestare quindi attenzione e fino a Porto pubblico sospesi fino al 20 di agosto di lavori sulla metro mareLido pertanto rimane irregolare l’intera tratta nelle ore serali con le ultime corse da Porta San Paolo ...