Spotify lancia Friends Mix, una playlist tutta nuova: ecco di cosa si tratta (Di martedì 16 agosto 2022) Sabato 30 luglio è la giornata mondiale dell’amicizia e per l’occasione Spotify ha creato e lanciato una playlist dedicata proprio agli amici. Si chiama Friends Mix e prende spunto da quella creata lo scorso anno e chiamata Blend, ed è un modo per scoprire quanto ne sappiamo della musica che piace ai nostri amici. Spotify – Adobe Stock“La musica – scrive la piattaforma di streaming – racconta da sempre i sentimenti, i rapporti umani e i legami speciali, soprattutto di amicizia”, e partendo dal numero di 11 milioni, cioè il numero di playlist nel mondo con la parola amico/a nel titolo, ha creato Friends Mix. Come dicevamo, Friends Mix è in qualche modo legata alla funzione Blend, che era stata creata circa un anno fa dalla piattaforma ... Leggi su computermagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Sabato 30 luglio è la giornata mondiale dell’amicizia e per l’occasioneha creato eto unadedicata proprio agli amici. Si chiamaMix e prende spunto da quella creata lo scorso anno e chiamata Blend, ed è un modo per scoprire quanto ne sappiamo della musica che piace ai nostri amici.– Adobe Stock“La musica – scrive la piattaforma di streaming – racconta da sempre i sentimenti, i rapporti umani e i legami speciali, soprattutto di amicizia”, e partendo dal numero di 11 milioni, cioè il numero dinel mondo con la parola amico/a nel titolo, ha creatoMix. Come dicevamo,Mix è in qualche modo legata alla funzione Blend, che era stata creata circa un anno fa dalla piattaforma ...

