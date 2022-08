Salgono ancora i prezzi di gas ed elettricità | le industrie si fermano Colpa della Russia ma anche di caldo e siccità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 agosto 2022) Giornata di fuoco per ienergetici europei. Le quotazioni del gas hanno superato i 246 euro al megawattora sul mercato di Amsterdam che fa da riferimento per gli scambi europei. Il rialzo ha sfiorato il 12% rispetto a ieri. Rispetto ad un anno fa il gas si paga il 250% in più. A Londra il prezzo del metano è salito di oltre il 16%, quasi triplicato in un anno. Il costo dell’energia elettrica ha superato i 540 euro al Mwh sulla piazza di Lipsia, dove ha sede la Borsa europea dell’energia (Eex). In particolare il prezzo per la Svizzera è di 545,84 euro al Mwh in condizioni normali e di 562,49 euro al MWh per le condizioni di picco. In Austria è di 555,13 euro in condizioni normali e di 575,33 euro in quelle di picco e in Germania è di 551,95 euro a condizioni normali e di 569,9 euro nei picchi. Livelli simili in Francia, dove vengono chiesti 552,85 euro al MWh in ...