“Non ci credo”. UeD, prime registrazioni e voci pesanti su Riccardo Guarnieri e Ida Platano (Di martedì 16 agosto 2022) Uomini e Donne, nuove indiscrezioni su Riccardo Guarnieri e Ida Platano: secondo i ben informati qualcosa di molto importante starebbe bollendo in pentola. Tra pochi giorni inizieranno le prime registrazioni della nuova stagione del dating e filtrano le prime indiscrezioni. Sono giorni densi per il dating che tra poco presenterà i nuovi concorrenti. Nelle settimane scorse l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha precisato che i nuovi tronisti saranno quattro, due ragazzi e due ragazze e che le loro identità non dovrebbero venire fuori prima dell’inizio delle registrazioni. Il blogger, però, non ha fatto i conti con uno spoiler che Amedeo Venza ha dato sempre sui social network poche ore dopo il suo annuncio. “Lui si chiama Alessandro, ha 19 anni ed è di Milano”, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Uomini e Donne, nuove indiscrezioni sue Ida: secondo i ben informati qualcosa di molto importante starebbe bollendo in pentola. Tra pochi giorni inizieranno ledella nuova stagione del dating e filtrano leindiscrezioni. Sono giorni densi per il dating che tra poco presenterà i nuovi concorrenti. Nelle settimane scorse l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha precisato che i nuovi tronisti saranno quattro, due ragazzi e due ragazze e che le loro identità non dovrebbero venire fuori prima dell’inizio delle. Il blogger, però, non ha fatto i conti con uno spoiler che Amedeo Venza ha dato sempre sui social network poche ore dopo il suo annuncio. “Lui si chiama Alessandro, ha 19 anni ed è di Milano”, ha ...

