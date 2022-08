Gazzetta – Torino-Miranchuk, è fatta: il russo già in città, oggi le visite mediche (Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-11 09:46:50 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta: Esisteva già un’intesa di massima fra i granata e il giocatore: mancava il via libera dell’Atalanta che alla fine è arrivato. La formula: prestito con diritto di riscatto a 11 milioni Adesso non ci sono più dubbi: Aleksej Miranchuk è un nuovo calciatore del Torino. Lo è stato virtualmente sin dal pomeriggio del 31 luglio, lo è diventato realmente ieri poco dopo le 16. Il definitivo via libera del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, lo ha catapultato a bordo di un’automobile arrivata ieri pomeriggio a Torino. È stato l’ultimo segnale, quello che ha autorizzato ad aprire le danze. Sulla trequarti, in ventiquattro ore, il Toro si è scatenato, piazzando un uno-due di spessore a due giorni dal ... Leggi su justcalcio (Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-11 09:46:50 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla: Esisteva già un’intesa di massima fra i granata e il giocatore: mancava il via libera dell’Atalanta che alla fine è arrivato. La formula: prestito con diritto di riscatto a 11 milioni Adesso non ci sono più dubbi: Aleksejè un nuovo calciatore del. Lo è stato virtualmente sin dal pomeriggio del 31 luglio, lo è diventato realmente ieri poco dopo le 16. Il definitivo via libera del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, lo ha catapultato a bordo di un’automobile arrivata ieri pomeriggio a. È stato l’ultimo segnale, quello che ha autorizzato ad aprire le danze. Sulla trequarti, in ventiquattro ore, il Toro si è scatenato, piazzando un uno-due di spessore a due giorni dal ...

