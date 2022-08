Europei Monaco | Jacobs e Tamberi volano in finale

Eurosport_IT : MATTEOOOOOOOOOOOO! ???? Giupponi regala all'Italia la prima medaglia nell'atletica agli Europei di Monaco di Baviera… - Federciclismo : EUROPEI MONACO // OROOOOOO per Silvia Zanardi e Rachele Barbieri nella Madison ????????????? #eurotrack22 #munich22 - Federciclismo : EUROPEI MONACO 2022// ORO per @BarbieriRachele nell’omnium ?? #munich22 #eurotrack22 - Ghigo_07 : RT @atleticaitalia: #Munich2022 ?? ???????????? ????.????, ?????? ????.???? ?? Due azzurri in finale agli Europei di Monaco! Marcell Jacobs passa le semifin… - coraline222222 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #ATLETICA #EUROPEI DI MONACO, #JACOBS IN FINALE NEI 100 METRI: L'AZZURRO PRIMO NELLA SUA SEMIFINALE CON 10.00 #S… -

Marcell Jacobs si è qualificato per la finale dei 100 metri deglidi atletica in corso a. L'azzurro campione olimpico ha vinto la sua semifinale in 10"00 precedendo l'irlandese Israe Olatunde (10"20). In finale anche l'altro azzurro Chituru Ali , ...DI BAVIERA - E' stato una serata piena di soddisfazioni per gli atleti azzurri impegnati aglidi Atletica leggera in programma adi Baviera. Il campione olimpico Marcel Jacobs ha conquistato la finale dei 100 mt piani con il tempi di 10"00 netti. Con lui, a giocarsi le medaglie ...In Germania bronzo nella marcia per Giupponi. In Italia oro a Bertocchi, Panzera e Martinenghi. Tutto il medagliere in tempo reale ...Day 2, pomeriggio-sera, l'Italia cala gli assi agli Europei di Monaco: turno di qualificazione del salto in alto con il campione olimpico Gianmarco Tamberi, semifinale per l'altro oro di Tokyo Marcell ...