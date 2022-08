Elezioni 2022, Galliani non si candida: “Penso al Monza” (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – ”No, non mi candido…”. Adriano Galliani, storico collaboratore e amico di Silvio Berlusconi, uno dei fedelissimi del Cav in Parlamento, ha deciso di non ricandidarsi alle politiche 2022 del 25 settembre con Forza Italia per dedicarsi al suo Monza. L’ex ad del Milan, ora manager del club brianzolo andato quest’anno in A, non vuole altre ‘distrazioni’ e dice all’Adnkronos: ”Voglio dedicarmi completamente al Monza in serie A”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – ”No, non mi candido…”. Adriano, storico collaboratore e amico di Silvio Berlusconi, uno dei fedelissimi del Cav in Parlamento, ha deciso di non rirsi alle politichedel 25 settembre con Forza Italia per dedicarsi al suo. L’ex ad del Milan, ora manager del club brianzolo andato quest’anno in A, non vuole altre ‘distrazioni’ e dice all’Adnkronos: ”Voglio dedicarmi completamente alin serie A”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

