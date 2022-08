"È colpa del Pd": la Meloni massacra Letta, ecco perché vuole eleggere il Capo dello Stato (Di martedì 16 agosto 2022) La riforma presidenzialista è uno degli argomenti più discussi della campagna elettorale in corso. Il tema è caro al centrodestra, soprattutto a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Che però oggi su Twitter ha fatto una precisazione: "È il PD ad aver reso necessaria la riforma presidenziale. Anche una Repubblica parlamentare può essere stabile, se i partiti rispettano il responso delle urne. Non è così però in Italia, a causa della spregiudicatezza del PD". L'urgenza di una riforma presidenzialista, insomma, sarebbe stata provocata proprio da chi adesso la demonizza. Questo il pensiero della Meloni. E non è la prima volta che la leader di FdI lo esprime. Solo qualche giorno fa, infatti, diceva: "Negli ultimi 20 anni, in Italia, ci sono stati 11 Presidenti del Consiglio: un'instabilità che penalizza gli italiani e il nostro rapporto con gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) La riforma presidenzialista è uno degli argomenti più discussi della campagna elettorale in corso. Il tema è caro al centrodestra, soprattutto a Fratelli d'Italia di Giorgia. Che però oggi su Twitter ha fatto una precisazione: "È il PD ad aver reso necessaria la riforma presidenziale. Anche una Repubblica parlamentare può essere stabile, se i partiti rispettano il responso delle urne. Non è così però in Italia, a causa della spregiudicatezza del PD". L'urgenza di una riforma presidenzialista, insomma, sarebbe stata provocata proprio da chi adesso la demonizza. Questo il pensiero della. E non è la prima volta che la leader di FdI lo esprime. Solo qualche giorno fa, infatti, diceva: "Negli ultimi 20 anni, in Italia, ci sono stati 11 Presidenti del Consiglio: un'instabilità che penalizza gli italiani e il nostro rapporto con gli ...

