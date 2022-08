DAZN | la nota piattaforma finisce nel caos mediatico È polemica tra gli abbonati

capuanogio : ?? Nota #DAZN: 'Verificato evento di natura eccezionale... Provvederemo ad erogare un indennizzo a ciascun cliente… - infoitsport : Caos DAZN, ecco la nota su indennizzi e problemi tecnici - gasci8 : @ohmyminnesota @Luna_di_Venezia @DAZN_IT Mario comunque poi ho approcciato una linea diversa facendo leva sulla lor… - orizzonte_oriz : RT @siamo_la_Roma: ?? Interviene il #Codacons dopo il caos di #Dazn ?? Presentata una denuncia per 'interruzione di pubblico servizio e truf… - DalbertGOAT : @CuozzThe @Granata_1906 @tancredipalmeri Questo che prende la palla e poi la spara fuori è Rrahmani, se guardi da d… -

...detiene i diritti La denuncia di Codacons Intanto il Codacons ha annunciato che depositerà una denuncia controper interruzione di pubblico servizio e truffa. È quanto si legge in unadell'...Ora dalla Lega e daci aspettiamo risposte e soluzioni certe e non più parole al vento" , fa sapere il Codacons in una. Da parte sua dopo l'ultimatum della Lega,si è già scusata per ...Si sono registrati subito disservizi da parte di DAZN, gli utenti hanno registrato problemi già dalla prima giornata di campionato. L’Agcom ha deciso di intervenire sui “gravi disservizi” registrati d ...La pay-tv ha già comunucato la disponibilità. Dazn intanto ha diffuso una nota in cui si è scusata «profondamente» con gli utenti. “Dazn è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per ...