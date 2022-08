Bonus Felicità, contributi fino a 200 euro a chi adotta un cane o un gatto (Di martedì 16 agosto 2022) Risolvere il problema del sovraffollamento dei canili e dei gattili incentivando l’adozione, permettendo a cani e gatti randagi di avere una casa, una famiglia che si prenda cura di loro, ricevendo per sempre coccole a volontà. È questa l’idea dal nome speciale, “Bonus Felicità“, che spiega bene l’anima del progetto, che punta a donare Felicità agli animali adottati e a chi adotta un amico a quattro zampe. L’amministrazione comunale di Castel Mella, in provincia di Brescia, ha pensato di adottare quest’iniziativa che spera possa essere presa a modello anche da altri Comuni. Intanto, in questo paese del bresciano di 11mila abitanti, si è deciso di sovvenzionare l’adozione degli animali ospiti delle strutture del territorio, fornendo un contributo ai cittadini che varia a seconda ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 16 agosto 2022) Risolvere il problema del sovraffollamento dei canili e dei gattili incentivando l’adozione, permettendo a cani e gatti randagi di avere una casa, una famiglia che si prenda cura di loro, ricevendo per sempre coccole a volontà. È questa l’idea dal nome speciale, ““, che spiega bene l’anima del progetto, che punta a donareagli animaliti e a chiun amico a quattro zampe. L’amministrazione comunale di Castel Mella, in provincia di Brescia, ha pensato dire quest’iniziativa che spera possa essere presa a modello anche da altri Comuni. Intanto, in questo paese del bresciano di 11mila abitanti, si è deciso di sovvenzionare l’adozione degli animali ospiti delle strutture del territorio, fornendo un contributo ai cittadini che varia a seconda ...

enpaonlus : Bonus per la felicità: premio a chi adotta un cane o un gatto abbandonati - Giornale di Brescia - oliviamelonhye : @vernoncino vogliono fare il bonus felicità che se adotti un cane o un gatto vi danno tipo 200 € - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: l'iniziativa del comune di Castel Mella in provincia di Brescia per cercare di prevenire il sov… - missfrancyfer : ?????? Bonus Felicità fino a 200 euro per chi adotta un cane o un gatto: chi può chiederlo - Fabio82593134 : Come si fa a partorire una genialita del genere??? Bonus Felicità fino a 200 euro per chi adotta un cane o un gatto:… -