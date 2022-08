Berlusconi | Draghi doveva restare | colpa M5s - Pd elezioni anticipate

(Di martedì 16 agosto 2022) "Il rischio di astensionismo è molto alto. Questa è una delle ragioni - non la più importante, naturalmente - per le quali avremmo preferito che il governopotesse continuare fino alla fine ...

raffaellapaita : Premio ipocrisia e irresponsabilità a Forza Italia e #Berlusconi. Prima lo fanno cadere poi si dicono dispiaciuti.… - EnricoLetta : Berlusconi dopo aver fatto cadere #Draghi stamani attacca #Mattarella ed arriva ad evocarne le dimissioni. Siamo no… - CarloCalenda : Letta una proposta al giorno, Berlusconi una pillola al giorno. È uno show privo di serietà. Giovedì presenteremo i… - 0xSekhmet : @colombomauro @berlusconi Che poi siamo partiti da una tua immagine che elogia Draghi, per deviare e parlare di eva… - Simon50669543 : RT @LucillaMasini: “Avrei preferito che Draghi continuasse” ha dichiarato ieri Berlusconi, aggiudicandosi il 'Premio Burattino di Collodi 2… -

... naturalmente - per le quali avremmo preferito che il governopotesse continuare fino alla ... Lo afferma, fra l'altro, il presidente di Forza Italia Silvio, intervistato dal sito ......della coalizione di centrodestra sembrano riciclate dagli slogan di una volta di Silvio,... si sono in pratica avverate grazie al governo di Mario. Nell'arco di poco più di un anno, ...Roma, 16 ago. (askanews) - 'Il rischio di astensionismo è molto alto. Questa è una delle ragioni - non la più importante, naturalmente - per le ...Riforma dell’ordinamento giudiziario, separazione delle carriere, riforma del Csm, “giusto processo e ragionevole durata“, “stop ai processi mediatici e diritto alla buona fama“. Le promesse sulla giu ...