Barcellona, porte chiuse per un terzino del Villarreal (Di martedì 16 agosto 2022) Il Villarreal non vuole cedere Juan Foyth. Sul terzino c'è il Barcellona che cerca un rinforzo in quel ruolo. Il Sottomarino giallo... Leggi su calciomercato (Di martedì 16 agosto 2022) Ilnon vuole cedere Juan Foyth. Sulc'è ilche cerca un rinforzo in quel ruolo. Il Sottomarino giallo...

SiccardiCarlo : RT @tvdellosport: ???? MERCATO JUVENTUS La dirigenza bianconera è sempre a lavoro per rinforzare la rosa in vista della stagione ormai all… - CrapanzanoRobin : RT @tvdellosport: ???? MERCATO JUVENTUS La dirigenza bianconera è sempre a lavoro per rinforzare la rosa in vista della stagione ormai all… - tvdellosport : ???? MERCATO JUVENTUS La dirigenza bianconera è sempre a lavoro per rinforzare la rosa in vista della stagione orm… -