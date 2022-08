Wanda Nara, non resiste alla tentazione: beccata tra le mani del più famoso (Di lunedì 15 agosto 2022) Le voci sulla separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi hanno riempito le pagine di gossip di questo periodo. Continui sospetti e smentite si sono alternate in rete. Oggi però, Wanda è stata beccata tra le mani di uno dei più grandi del settore. Wanda Nara (fonte web)Il gossip sul divorzio di Wanda Nara e i problemi di Icardi al PSG Il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta arrivando al capolinea? Il gossip ormai ha preso il sopravvento e non si riescono a distinguere le notizie vere dalle fake. E’ nato tutto da un audio diffuso in Argentina, nel quale la showgirl, parlando con una persona di servizio, la avvertiva di stare partendo per l’Europa per avviare le pratiche del divorzio. ... Leggi su topicnews (Di lunedì 15 agosto 2022) Le voci sulla separazione trae Mauro Icardi hanno riempito le pagine di gossip di questo periodo. Continui sospetti e smentite si sono alternate in rete. Oggi però,è statatra ledi uno dei più grandi del settore.(fonte web)Il gossip sul divorzio die i problemi di Icardi al PSG Il matrimonio trae Mauro Icardi sta arrivando al capolinea? Il gossip ormai ha preso il sopravvento e non si riescono a distinguere le notizie vere dalle fake. E’ nato tutto da un audio diffuso in Argentina, nel quale la showgirl, parlando con una persona di servizio, la avvertiva di stare partendo per l’Europa per avviare le pratiche del divorzio. ...

plwztalk : RT @svnhrry: MA SCUSATE MA QUESTA NON È WANDA NARA NON LO SO - plwztalk : @svnhrry WANDA NARA AHSHSJSJHSHSU - svnhrry : no wanda nara forse è una italiana - svnhrry : MA SCUSATE MA QUESTA NON È WANDA NARA NON LO SO - neothehackerV2 : @bragherissima Ma le storie di merda Wanda Nara e le altre Swag ??????? Gazzetta giornale demmerda. -