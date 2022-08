Nuoto | la 4×100 sl non avrebbe avuto paura nemmeno della Russia | è il quartetto n 1 in Europa

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 agosto 2022) Non è stata la gara perfetta quellastile libero maschile che ha riportato in Italia l’oro 16 anni dopo il trionfosquadra capitanata da Filippo Magnini a Budapest 2006. Non lo è stata e probabilmente nonmai potuto esserlo perchè oggi l’importante era mettere la mano davanti agli avversari, con qualsiasi tempo e almeno un paio degli atleti in vasca aveva già gareggiato (Ceccon anche più volte in giornata), cosa che solitamente non accade quando, come da tradizione, questa staffetta apre la manifestazione. Quello che ci ha detto l’ultimo anno è che l’Italia,o non, Gran Bretagna o non Gran Bretagna, è la prima potenza europea di questa specialità con una squadra solida, compatta, giovane, che ha anche qualche ricambio importante, in grado di far ...