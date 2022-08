L' Afghanistan è tornato quello prima | un califfato dove vige la Sharia

Agenzia_Ansa : L'Afghanistan è tornato nel baratro dell'oscurantismo: un anno dopo la conquista di Kabul, il 15 agosto 2021, i tal… - Agenzia_Ansa : Il 15 agosto 2021 la bandiera dell'Emirato islamico sventola a Kabul, riconquistata dai talebani che in poche setti… - NaniPuffo : RT @RominaMura: Un pensiero alle donne di #Kabul. Al coraggio che le anima. Alla loro solitudine. Alle nostre responsabilità. A un anno da… - FilctemS : RT @RominaMura: Un pensiero alle donne di #Kabul. Al coraggio che le anima. Alla loro solitudine. Alle nostre responsabilità. A un anno da… - NeraGiacomo : RT @RominaMura: Un pensiero alle donne di #Kabul. Al coraggio che le anima. Alla loro solitudine. Alle nostre responsabilità. A un anno da… -

- Le donne sono di nuovo prive dei diritti più basilari. Circa il 30% di loro riesce ad andare a scuola fino a 12 anni, poi le porte si chiudono. Rimane qualche maestra e qualche medico per la grande ...In totale 3.649 persone provenienti dell'rientrano nel circuito di accoglienza, di cui ... A scoprire quanto successo è il padre, dopo esserea casa con l'altra figlia di 11 anni (...Le donne sono di nuovo prive dei diritti più basilari. Circa il 30% di loro riesce ad andare a scuola fino a 12 anni, poi le porte si chiudono. Rimane qualche maestra e qualche medico per la grande sc ...I Talebani oggi hanno celebrato l'anniversario del loro ritorno al potere in Afghanistan cantando vicino all'ex ambasciata americana a Kabul. Si è trattato di un anno segnato da un forte declino dei d ...