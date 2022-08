Eva Henger | il costume intero esalta forme da urlo | “È un modo d’essere”

(Di lunedì 15 agosto 2022) In posa Evasi lascia ammirare in tutta la sua magnifica bellezza e manda il web totalmente in delirio, ilche indossa mette in evidenza curve pazzesche… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Lo scorso 29 aprile, l'ex attrice è stata ricoverata in ospedale in Ungheria insieme al marito Massimiliano CarolettiLa showgirl sui social ha ribattuto a una follower che l'ha fatta arrabbiare. Ecco cosa le ha risposto la giovane influencer per farla stare zitta. È iniziata la vacanza die le figlie Mercedesz e Jennifer a Sharm - el - Sheikh che le vede più unite che mai dopo tanti anni di lontananza per incomprensioni personali mai realmente spiegate alla stampa. Nell'...In posa Eva Henger si lascia ammirare in tutta la sua magnifica bellezza e manda il web in delirio, il costume intero mette in evidenza curve pazzesche.Mercedesz Henger infiamma la barca e tutti i cuori dei suoi follower con il suo ultimo post pubblicato su Instagram - FOTO ...