Europei ciclismo su pista Monaco 2022: Simone Consonni d'argento nell'Omnium (Di lunedì 15 agosto 2022) Agli Europei di ciclismo su pista di Monaco è arrivata la decima medaglia per la Nazionale Italiana. A conquistarla è stato Simone Consonni, che nell'Omnium maschile ha chiuso al secondo posto conquistando di conseguenza la medaglia d'argento. LEGGI ANCHE: Europei ciclismo su pista Monaco 2022: oro capolavoro di Rachele Barbieri nell'Omnium! Un altro ottimo risultato per il campione olimpico dell'Inseguimento a Squadre, capace di posizionarsi alle spalle del solo Donavan Grondin, medaglia d'oro per la Francia con 150 punti contro i 148 del bergamasco. Medaglia di bronzo con 146 punti andata invece allo spagnolo Sebastian Mora.

